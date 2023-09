Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Büdlicherbrück, L 150 (ots)

Am Freitag Abend gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich L 150 /L 148, Gemarkung Büdlicherbrück. Ein französischer Pkw, besetzt mit 3 Personen, befährt die L 148 in Richtung Kreuzung L 150. Der 47-jährige Fahrzeugführer fährt dabei in den Kreuzungsbereich ein, ohne den vorfahrtsberechtigen Verkehr auf der L 150 zu beachten. In diesem Moment befährt ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 150 aus Richtung Thalfang kommend in Fahrtrichtung BAB 1. Der 39-jährige Fahrzeugführer kann nicht mehr rechtzeitig reagieren und stößt mit seiner Fahrzeugfront seitlich in den französischen Pkw. Dieser überschlägt sich durch den Zusammenstoß und kommt letztlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Alle vier Fahrzeuginsassen werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und müssen in umliegende Krankenhäuser für die weitere Behandlung verteilt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt ca. im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist es nicht gekommen.

Im Einsatz befanden sich die umliegenden Feuerwehren aus Büdlich, Thalfang und Breit, der Rettungsdienst und die Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell