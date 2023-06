Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ludwig-Erhardt-Straße/ Ahornallee ist am Dienstagmittag (6. Juni) ein E-Scooterfahrer leicht verletzt worden. Eine 65-jähriger Cuprafahrerin aus Bönen befuhr gegen 13.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der Ludwig-Erhardt in Richtung Süden. Sie beabsichtigte, nach rechts auf die Ahornallee abzubiegen. In Höhe der Kreuzung zur Ahornallee kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Sagway-Fahrer. Dieser hatte zuvor den rechten Radweg der Ludwig-Erhardt-Straße in gleicher Richtung befahren. Der in Hamm wohnhafte Teenager wurde leicht verletzt in die Obhut seiner Mutter übergeben. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.(es)

