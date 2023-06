POL-HAM: Vierstelliger Geldbetrag an Betrüger überwiesen

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 3. Juni, 14 Uhr, und Montag, 5. Juni. 6 Uhr, in eine Werk-statthalle auf der Klutestraße eingebrochen. Sie beschädigten eine Zugangstür und entwendeten aus der Halle mehrere Werkzeuge sowie ein Mobiltelefon. Angaben zum Sachschaden können aktuell noch nicht gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. ...

