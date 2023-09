Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Pranger

Trier (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 15.09.2023 auf den 16.09.2023 kam es durch eine, bislang unbekannte Person, zu einer Sachbeschädigung am Pranger in der Grabenstraße in Trier. Hierbei wurde die an der Spitze angebrachte Fahne aus dem Holzsockel gerissen. Jegliche Hinweise zur Tat oder Person dürfen an die Polizeiinspektion Trier unter 0651 97795210 erbeten werden.

