POL-PPMZ: Mainz - Bankdaten beim Weiterleiten einer Mail geändert - Schaden in fünfstelliger Höhe

Mainz - Gonsenheim (ots) - Seit vergangenem Freitag, den 22.09.2023 kam es zu zwei Einbrüchen und zwei Einbruchsversuchen in Mainz-Gonsenheim durch unbekannte Täter. Diese erbeuteten insgesamt knapp eine vierstellige Summe Bargeld. Bereits am Morgen des 22.09.23 war eine Meldung über eine eingeschlagene Glasscheibe in einer Gaststätte in der Mainzer Straße ...

mehr