Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Vier Einbrüche in Mainz-Gonsenheim vom 22.-24.09.23

Mainz - Gonsenheim (ots)

Seit vergangenem Freitag, den 22.09.2023 kam es zu zwei Einbrüchen und zwei Einbruchsversuchen in Mainz-Gonsenheim durch unbekannte Täter. Diese erbeuteten insgesamt knapp eine vierstellige Summe Bargeld.

Bereits am Morgen des 22.09.23 war eine Meldung über eine eingeschlagene Glasscheibe in einer Gaststätte in der Mainzer Straße eingegangen. Es stellte sich nach Rücksprache mit dem Eigentümer heraus, dass die Scheibe zwar eingeschlagen worden war, jedoch niemand das Gebäude betreten hatte. Ob es sich um Vandalismus oder einen versuchten Einbruch handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im gleichen Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem weiteren Restaurant in der Heidesheimer Straße in Mainz-Gonsenheim. Nachdem dort die Fensterscheibe an der Terrasse eingeschlagen worden war, entwendeten sie aus dem Gastraum eine Geldbörse samt knapp vierstelliger Summe Bargeld.

Unmittelbar in Nähe des Restaurants wurde am 23.09.23 ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heidesheimer Straße bekannt. Offenbar waren Täter über den Gartenzaun des Nachbargrundstücks zum Haus gelangt und hatten den Einstieg ins Haus bereits vorbereitet. Warum das Haus letztlich nicht betreten wurde, ist bislang ungeklärt.

Am Sonntag, den 24.09.2023 war schließlich mitgeteilt worden, dass im Niedergarten in Mainz-Gonsenheim in ein Wohn- und Bürogebäude eingebrochen worden war. Offenbar waren die unbekannten Täter bei der Suche nach Diebesgut jedoch nicht fündig geworden. Die Büroräume waren zwar durchwühlt worden, aber es fehlte nichts.

Wer im Zeitraum vom 22.09.23 - 24.09.23, jeweils in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Mainzer Straße / Heidesheimer Straße / Im Niedergarten in Mainz-Gonsenheim gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

