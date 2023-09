Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schülerinnen bei Sportunterricht bestohlen - helfen bei Klärung

Mainz (ots)

Während des Sportunterrichtes von Schülerinnen des Frauenlobgymnasiums auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach kam es am Montagnachmittag zu einem Diebstahl. Ein Jugendlicher entwendete Bargeld und hochwertige Smartphones aus den Rucksäcken der Schülerinnen und wurde dabei beobachtet. Die Rucksäcke waren vor einem Gebäude so abgestellt, dass sie ständig im Blick waren. Nach der Tat flüchtete der Täter mit einem schwarzen E-Scooter von dem Sportplatzgelände. Einige der Schülerinnen verfolgten ihn noch ein Stück zu Fuß und verloren ihn dann aus den Augen, konnten ihn gegenüber der Polizei jedoch gut beschreiben. Da die Schülerinnen ihre Handys orten konnten, gelang es der Polizei nur kurze Zeit später sieben männliche Jugendliche an einem bekannten Treffpunkt anzutreffen. Unter anderem auch die zuvor beschriebene Person. Trotz Fluchtversuchen von allen gelang es diese zu stellen und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle konnten die Smartphones sichergestellt werden. Gegen den Tatverdächtigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell