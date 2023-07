Coesfeld (ots) - Gleich in zwei Fällen waren Einbrecher in der Nacht zum Freitag (7.7.) an der Mühlenstraße in Nordkirchen aktiv. Bei einem Optiker gelangten die Unbekannten nicht ins Innere. An der Geschäftseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Erfolgreich waren die Unbekannten bei einem Hundesalon. Hier befanden sich an zwei Türen Hebelspuren. ...

