Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße/Einbrecher aktiv - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen waren Einbrecher in der Nacht zum Freitag (7.7.) an der Mühlenstraße in Nordkirchen aktiv.

Bei einem Optiker gelangten die Unbekannten nicht ins Innere. An der Geschäftseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden.

Erfolgreich waren die Unbekannten bei einem Hundesalon. Hier befanden sich an zwei Türen Hebelspuren. Eine Tür hielt den Hebelversuchen nicht stand und sie gelangten in Innere. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen und hebelten dort eine Geldkassette auf.

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (6.7.) 16.30 und Freitag 08.45 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell