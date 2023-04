Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin, Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

2500EUR Schaden sind das Ergebnis einer Unfallflucht in Sankt Martin. Bereits am 31.03.2023 zwischen 11:30 Uhr und 12:45 parkte der Geschädigte seinen Nissan X-Trail im Bereich des Parkplatzes Altes Rathaus in Sankt Martin. Bei der Rückkehr musste er eine stärkere Beschädigung an der vorderen Stoßstange feststellen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 / 955 0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell