POL-HR: Schwalmstadt/Neukirchen - Rollerfahrer versucht vergebens vor Polizeistreife zu flüchten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.09.2023: Fritzlar Exhibitionist in den Ederauen Tatzeit: Sonntag, 10.09.2023, 15:10 Uhr Unbekannter Täter lässt Hose in der Ederaue herunter und masturbiert. Ein unbekannter Täter ließ am Sonntagnachmittag, vor den Augen einer 21-jährigen Frau aus Fritzlar, seine Hose herunter und masturbierte. Der unbekannte Täter befand sich mit seinem Auto ...

