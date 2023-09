POL-HR: Fritzlar - Exhibitionist zeigt sich in den Ederauen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.09.2023: Gudensberg BMW entwendet - Täter flüchtig Tatzeit: Donnerstag, 07.09.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 08.09.2023, 09:30 Uhr Unbekannte haben einen BMW (Baujahr 2016) in der Straße "Langhausring" in Gudensberg entwendet. Der BMW vom Typ 430 D in Kupfer/Bronze matt und schwarzen 20 Zoll Felgen, war auf der Einfahrt eines dortigen Wohnhauses ...

