FW-PL: Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Plettenberg (ots)

Am heutigen Vormittag um kurz nach 11 Uhr erreichte ein Notruf aus der Ortlage Ohle die Feuerwehrleitstelle in Altena. Diese alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Plettenberg zur Lennestraße. In einem Mehrfamilienhaus war durch die Bewohner des Hauses Brandgeruch und austretender Rauch aus einem Fenster festgestellt worden. Die Bewohner des Hauses hatten beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude vorbildlich geräumt und machten auf sich Aufmerksam. Im Rahmen der Erkundungsmaßnahmen des Einsatzleiters bestätigte sich das Meldebild, woraufhin zwei Atemschutztrupps in das Gebäude vorgingen. Ein Trupp verschaffte sich Gewaltsam Zugang zu der betroffenen Wohnung und ein weiterer Trupp kontrollierte parallel das restliche Gebäude auf Personen. In der Brandwohnung konnten brennende Kunststoffteile als Ursache für den Rauch festgestellt werden. Diese wurden schnell abgelöscht. Im Anschluss lüftete die Feuerwehr die betroffene Wohnung umfangreich. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs konnte durch die Feuerwehr ein Rauchaustritt in den Treppenraum verhindert werden. Ebenfalls lässt sich feststellen, dass sich dieser Entstehungsbrand ohne das Eingreifen der Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand hätte entwickeln können. Nach ca. 45 min konnten alle Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren: die Feuerwache sowie die Löschgruppen Eiringhausen, Ohle und Selscheid sowie die Polizei.

