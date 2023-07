Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw in der Ortslage Irrel

Irrel (ots)

Am 07.07.2023 befuhren gegen Nachmittag zwei Pkw die Talstraße in Irrel in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 14 geriet eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus bislang noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeugführer wurden hierdurch leicht verletzt und in das umliegende Krankenhaus verbracht. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Neben der Polizeiinspektion Bitburg befanden sich die Feuerwehr Irrel, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie die Luftrettung Air Rescue vor Ort.

