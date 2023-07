POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, Pkw flüchtig

Neuerburg (ots) - In der Zeit vom 02.07.2023 bis zum 05.07.2023 wurde die Außentoilette des Katholischen Pfarramts in Neuerburg beschädigt. Unbekannte Täter besprühten die Toilettentüren und die dortigen Wände mit Farbe. Zeugen, die einen solchen Vorfall beobachtet oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich ...

