Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl zweier Motorräder

Nieheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 22.06.2023, auf Freitag, den 23.06.2023, wurden von einem Parkplatz neben einer Fahrschule an der Bredenborner Straße in Nieheim zwei Motorräder entwendet. Es handelte sich um zwei recht neuwertige Kräder der Marke Honda vom Typ CB650RA und CB500FA. Der Schaden wird mit ca. 14.000 Euro angegeben. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Motorräder machen kann, meldet diese bitte an die Polizei in Höxter unter 05271-962-0.

