Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall - Polizei sucht Zeugen

Bad Salzungen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr zwei Fahrzeuge, welche auf dem Gelände einer ehemaligen LPG in der Querstraße in Bad Salzungen abgestellt waren. Die Flammen griffen zudem auf die Fassade einer dort befindliche alten Halle über. Der Brandschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der betreffenden Halle ausgefallen ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich telefonisch bei der Salzunger Polizei (03695 551-0) zu melden.

