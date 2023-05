LPI-SHL: Einbruch in ein Fast-Food Restaurant

Meiningen (ots) - Unbekannte zerstachen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag an einem Pkw, welcher in der Leipziger Straße vor einem Wohnhaus abgeparkt war, alle vier Reifen. Hierbei entstand ein Schaden von knapp 600,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 03693-591-0 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

