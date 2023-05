LPI-SHL: Abschleppen trotz Fahrverbots und mit mangelhafter Ausrüstung

Hildburghausen (ots) - Am 29.05.2023 zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Fast-Food-Restaurant in Schleusingen ein. Hier wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Dabei wurde ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro verursacht. Der Entwendungsschaden kann nicht benannt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

