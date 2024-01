Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehingen: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und 40.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend gegen 23:40 Uhr auf der Kreisstraße 1001. Der 19-jährige Lenker eines Kia Stinger fuhr von Mauren kommend in Richtung Ehningen. Ausgangs einer Rechts-Linkskurvenkombination kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts ab, lenkte sein Fahrzeug dagegen, übersteuerte hierbei und schleuderte nach rechts in einen Graben. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Telefonmast, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Im Pkw wurden der Fahrer und eine 19-jährige Insassin sowie ein 20-jähriger Insasse leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte den Telefonmasten ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell