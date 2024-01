Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehingen: Unbekannter treibt weiter sein Unwesen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (06.01.2024) und Sonntag (07.01.2024) machte sich ein unbekannter Täter erneut an geparkten Fahrzeugen zu schaffen und gelangte so in der Hauffstraße in Ehningen in einen VW Golf, einen Porsche, einen Mercedes sowie einen VW Passat. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte aus dem Fahrzeuginneren Bargeld und ein Smartphone.

In der Böblinger Straße durchwühlte der Täter einen VW Multivan sowie einen Opel und stahl ebenfalls Bargeld.

Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe eines etwaigen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag (04.01.2024) war es zu ähnlichen Fällen gekommen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5685618

Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht nach wie vor Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell