Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Mehrere Pkws durchwühlt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Ehningen sucht Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte von versuchten Diebstählen aus Pkws, die sich in der Nacht zum Donnerstag (04.01.2024) in Ehningen ereigneten. Noch unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu mindestens vier geparkten Fahrzeugen und durchwühlten diese. Im Kinzigweg machten sich die Unbekannten an einem Ford sowie einem Seat zu schaffen, in der Königstraße an einem Mercedes und im Ahornweg drangen sie in einen Peugeot ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Die Höhe eines möglicherweise entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen sowie Geschädigte können sich unter der Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ehningen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell