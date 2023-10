PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Drogenfahrt und BTM Fund +++ Ladendiebstahl verhindert +++ Einbruchsdiebstahl in Rohbau

Hofheim (ots)

1. Straßenverkehrsgefährdung unter berauschenden Mitteln und verbotener Besitz von Betäubungsmitteln | Mainstraße in Hattersheim-Okriftel | Montag, 02.10.2023, 15:00 Uhr |

Ein 17-jähriger Jugendlicher führte in Hattersheim-Okriftel am Montagabend einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge Konsums von Betäubungsmittel dazu offensichtlich nicht in der Lage war. Zusätzlich missachtete der Beschuldigte beim Überqueren der Mainstraße die Vorfahrt eines aus Hattersheim kommenden Streifenwagen der Polizeistation Hofheim, sodass dessen Fahrerin stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest ergab beim Scooter Fahrer einen positiven Wert auf THC. Bei der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Gegenstände konnten etwa 15g Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurden zudem die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen über die Vorfälle informiert.

2. Ladendieb durch Passanten festgehalten | Einkaufsmarkt Praunheimer Straße in Eschborn | Montag, 02.10.2023, 20:38 Uhr |

Eine aufmerksame Kassiererin und zwei hilfsbereite Kunden eines Eschborner Einkaufsmarktes konnten am Montagabend einen schadensträchtigen Ladendiebstahl verhindern. Diese hielten einen 40-jährigen Mann aus Bamberg fest, nachdem dieser Diebesgut in Form von Zigarettenstangen im Wert von knapp 700 EUR unter seiner getragenen Jacke aus dem Markt transportierte. Zwei flugs verständigte Eschborner Polizeistreifenbesatzungen konnte den am Boden festgehaltenen und verbal aggressiven Beschuldigten festnehmen. Glücklicherweise wurde beim dem Vorfall niemand verletzt. Der Ladendieb wurde nach Identitätsfeststellung und Sicherstellung des Diebesgutes des Platzes verwiesen.

3. Erschwerter Diebstahl aus Rohbau / Baustelle | Bad Soden am Taunus, Niederhofheimer Straße | Samstag, 30.09.2023, 14:00 Uhr - Montag, 02.10.2023, 07:00 Uhr |

Unbekannte Täter verschafften sich über vergangenes Wochenende auf unbekannte Weise Zutritt in ein im Umbau befindliches Gebäude der Nassauischen Heimstätte in Bad Soden. Ein Schloss zu einem Kellerraum wurde gewaltsam aufgebrochen und zahlreiche dort befindliche Werkzeuge und Zubehör einer Fremdfirma entwendet. Angaben zur Höhe von entstandenem Sachschaden und Stehlgutwert können aktuell noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 96950 entgegen.

Pressemitteilung gefertigt durch Döring, PHK und KvD

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell