POL-MTK: Trickdiebe in Hattersheim und Bad Soden zugange +++ Mülltonnenbrand in Schwalbach +++ Vandalismus in den "Sindlinger Wiesen" in Kelkheim

1. An der Wohnungstür abgelenkt und bestohlen, Hattersheim am Main, Okriftel, Sindlinger Straße, Samstag, 30.09.2023, 13:45 Uhr bis 13:50 Uhr

(jn)Am frühen Samstagnachmittag hatten es zwei Trickdiebe an der Wohnungstür einer Seniorin aus Hattersheim auf ihr Geld abgesehen. Sie entwendeten die Geldbörse der Dame. Um 13:45 Uhr klingelte die bislang unbekannte Täterin an der Tür der Geschädigten in der Sindlinger Straße und gab vor, eine Telefonnummer notieren zu wollen. Hilfsbereit ging die knapp 80-jährige Frau in die Wohnung, um Zettel und Stift zu holen. Diesen Moment nutzte die Kriminelle, um aus der Handtasche ihres Opfers das Portmonee herauszufischen und damit zu flüchten. Bei der Tat soll neben der Täterin auch ein Mann beteiligt gewesen sein.

Beide sollen "südländisch" und kräftig ausgesehen haben, ca. 30 Jahre alt gewesen sein und mit einer medizinischen Maske bekleidet gewesen sein. Sie soll dunkle lange Haare getragen haben, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Er hatte zudem eine dunkle Mütze mit "kanadischem Emblem" auf.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu der Straftat unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

2. Trickdieb entwendet mehrere Hundert Euro, Bad Soden, Zum Quellenpark, Samstag, 30.09.2023, 12:00 Uhr

(he)Am Samstagmittag ist in Bad Soden eine 76-jährige Seniorin Opfer eines Trickdiebes geworden, welcher der Dame mehrere Hundert Euro entwendete. Gegen 12:00 Uhr sprach der Unbekannte die Geschädigte auf dem Parkplatz in der Nähe des Standesamtes an und wollte sich Geld für den Parkscheinautomaten wechseln lassen. Währenddessen fing der Unbekannte, so wie dies immer bei dieser Masche geschieht, an, im Portmonee der Geschädigten herumzuwühlen. Dort wurde er nicht fündig. Mutmaßlich bemerkte er jedoch, dass sich in der Handtasche der Seniorin noch eine Brieftasche mit Bargeld befand, denn im Nachgang musste die 76-Jährige feststellen, dass aus dieser mehrere Hundert Euro Bargeld fehlten.

Der Täter sei 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 m bis 1,80 m groß, schlank, trage kurze blonde Haare und sei sehr elegant mit einem Anzug bekleidet gewesen.

Hinweise zu dieser Person nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mülltonnen abgebrannt,

Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Sonntag, 01.10.2023, 07:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntages mehrere Mülltonnen in Schwalbach angezündet, die auf dem Gelände einer Kindertagesstätte standen. Gegen 07:00 Uhr entdeckte eine Zeugin die bereits weitgehend ausgebrannten Mülltonnen, die am Rand des Kindergartengeländes in der Badener Straße standen. Nach Ablöschen der Überreste der zwei bis drei Mülltonnen, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Obwohl derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Sachbeschädigung vorliegen, ist anzunehmen, dass die Abfallbehälter vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine Gefahr des Übergreifens der in Brand geratenen Mülltonnen auf ein Gebäude bestand nicht.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Vandalismus-Schaden im Park,

Kelkheim (Taunus), Görlitzer Straße, Sindlinger Wiesen, bis Sonntag, 01.10.2023, 00:51 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag kam es in der Grünanlage "Sindlinger Wiesen" in Kelkheim zu einer Sachbeschädigung, die augenscheinlich durch Vandalismus entstanden war. Im Zeitraum bis kurz vor 01:00 Uhr müssen sich bislang unbekannte Personen im Stadtpark an der Görlitzer Straße aufgehalten und dabei auch die Mauer des dekorativen Rondells beschädigt haben. Der Schaden dürfte bei mindestens 1.000 Euro liegen.

Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zu Personen, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in dem Park aufhielten, erbittet die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

5. BMW beschädigt - 2.500 Euro Schaden,

Flörsheim am Main, Schönbornstraße, Samstag, 30.09.2023, 12:30 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 11:30 Uhr

(jn)Zwischen Samstag- und Sonntagmittag ist in Flörsheim ein schwarzer BMW beschädigt worden. Der X5 parkte ab 12:30 Uhr in der Schönbornstraße. Als die Nutzerin am Sonntag um 11:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie neue Kratzer an der Beifahrerseite fest. Der Schaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

