PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Fahrraddiebstahl am Bahnhof +++ Diebstahl aus Kleingartenanlage +++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft +++ Verkehrsunfall zwischen Zweirad und Pkw +++

Hofheim (ots)

Fahrraddiebstahl am Bahnhof,

Bahnhof, Hofheim, Donnerstag, 21.09.2023, 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr

(eh) Am Donnerstag in der Zeitspanne von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr wurden Fahrraddiebe am Hofheimer Bahnhof fündig. Hier entwendeten sie ein mit einem Vorhängeschloss gesicherten Fahrrad der Marke "Serious Rockville" in schwarz mit weißen Farbakzenten im Gesamtwert von circa 250 EUR. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Diebstahl aus Kleingartenanlage,

Reifenberger Straße, Hofheim, Montag, 18.09.2023, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 28.09.2023, 13.20 Uhr

(eh) In einer Kleingartenanlage in der Reifenberger Straße in Hofheim kam es in der Zeitspanne von Montag, dem 18.09.2023 bis Donnerstag, dem 28.09.2023, zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Unbekannte Täter verschafften sich über das verschlossene Gartentor Zutritt zu dem umzäunten Gelände. Hier begaben sie sich zur Gartenhütte und brachen die verriegelte Holztür des Schuppens auf. Hieraus entwendeten sie eine Motorsäge sowie ein Stromaggregat. Anschließend entkamen sie mit ihrem Diebesgut in Höhe von circa 1400 EUR unerkannt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft,

Hauptstraße, Hofheim, Freitag, 29.09.2023, 03.30 Uhr

(eh) In den frühen Morgenstunden des Freitags brachen Unbekannte in der Hauptstraße in Hofheim in ein Lebensmittelgeschäft ein. Hierzu überwandten sie gewaltsam zwei verschlossene Türen und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie im Kassenbereich mehrere Stangen Zigaretten, ehe sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort entfernten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Wert der entwendeten Zigaretten steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Verkehrsunfall zwischen Zweirad und Pkw, Bad Soden am Taunus, L3014, B8, Donnerstag, 28.09.2023, 19.40 Uhr

(eh) Gestern Abend kam es auf der L3014 bei Bad Soden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seiner KTM aus Richtung Bad Soden kommend, in Richtung Liederbach und beabsichtigte nach links auf die B8 abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Honda Jazz und es kam zur Kollision. Der Zweiradfahrer, sein Sozius sowie der 66-jährige Pkw-Fahrer wurden leichtverletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

