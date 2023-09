PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Gewerbe +++ Fahrraddiebstahl +++ Diebstahl aus PKW +++ Diebstahl von Außenspiegel

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Gewerbe - Eschborn, Untertorstraße, von Donnerstag, 28.09.2023 um 22:00 Uhr bis Freitag, den 29.09.2023 bis 08:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Restaurant in Eschborn eingebrochen. Am Morgen des 29.09.2023 konnten frische Hebelspuren am Hintereingang des Objekts in der Untertorstraße in Eschborn festgestellt werden. Die bislang unbekannten Täter verließen die Örtlichkeit unerkannt, ohne etwas zu entwenden. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196-2073-0 zu melden.

2. Fahrraddiebstahl - Hofheim, Ländchesweg, von Montag, 11.09.2023 bis Montag, 25.09.2023

Im Zeitraum vom 11.09.2023 bis zum 25.09.2023 wurde aus einer Garage im Ländchesweg in Hofheim ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Dazu wurde das Schloss einer Garage aufgebrochen und aus der Garage das dort befindliche E-Bike gestohlen. Der oder die Täter konnten anschließend mit dem Fahrrad unerkannt flüchten.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

3. Diebstahl aus PKW - Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 29.09.2023 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am 29.09.2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr wurden Taschen aus einem geparkten PKW gestohlen. Die Taschen waren in einem grauen Audi, welcher auf dem Parkplatz des MTZ geparkt wurde. Die Taschen samt Inhalt haben einen Wert von ca. 1000 Euro. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, ist bislang noch nicht geklärt. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 zu melden.

4. Diebstahl von Außenspiegel - Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, von Freitag, 29.09.2023 um 23:00 Uhr bis Samstag, 30.09.2023 um 05:00 Uhr

Am Morgen des 30.09.2023 wurde bekannt, dass in der Nacht zuvor ein Außenspiegel gestohlen wurde. Das Fahrzeug, ein schwarzer Tesla, war auf dem Parkplatz in der Elly-Beinhorn-Straße abgestellt. Unbekannte Täter begaben sich zum Fahrzeug und entfernten den Außenspiegel der Fahrerseite. Anschließend entfernten sie sich unerkannt mit dem Außenspiegel.

Täterhinweise können der Polizei in Eschborn telefonisch unter der 06196-9695-0 gemeldet werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell