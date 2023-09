POL-KN: (Dornhan/Landkreis Rottweil) - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt (23.09.2023)

Polizeipräsidium Konstanz

Schwere Verletzungen hat sich ein 25 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagnachmittag auf der Landstraße 410 zwischen Dornhan und Bettenhausen zugezogen. Der Biker fuhr um 14.20 Uhr mit seiner Triumpf von Dornhan Richtung Bettenhausen. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanken. Der Motorradfahrer kam mehrere Meter unterhalb der Straße mit schweren Beinverletzungen in der Böschung zum Liegen. Zur Rettung im unwegsamen Gelände musste neben dem Rettungsdienst die Feuerwehr sowie die Bergwacht hinzugezogen werden. Der Motorradfahrer wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Durch den Zusammenstoß wurden auch mehrere Leitplankenteile beschädigt (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell