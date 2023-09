Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Landesstraße 424- Zeugen gesucht (22.09.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Ein unbekannter Busfahrer hat am Freitagmorgen auf der Landesstraße 424 zwischen Fischingen und Sulz einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet. Gegen 6.45 Uhr war der Unbekannte mit einem blauen Linienbus auf der L 424 von Fischingen herkommend in Richtung Sulz unterwegs. Im Kurvenbereich überholte er einen vor ihm fahrenden Bus. Hierbei musste ein entgegenkommender 29-jähriger Fahrer eines VW Golf eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Eine hinter dem VW fahrende 35-jährige Toyota Auris-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des VW. Hierbei verletzte sich der 29-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro zu kümmern, einfach fort. Die Polizei in Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell