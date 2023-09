Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Rund 7.000 Euro Blechschaden bei Unfall (21.09.2023)

Bösingen (ots)

Rund 7.000 Euro Blechschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Dunninger Straße entstanden. Ein 75-jähriger Ford Tourneo Custom Fahrer war auf der Krebenstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in die Dunninger Straße ein. Hierbei prallte der Mann mit einem aus Richtung Dunningen kommenden Citroen C1 einer 41-Jährigen zusammen. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Citroen ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro und am Ford von ungefähr 4.000 Euro.

