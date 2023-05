Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Versuchter Raub in der Freudentaler Straße - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag 20.05.2023 ereignete sich ein Sachverhalt, der in einem Regionalzug bei Ludwigsburg begann und schließlich in Besigheim in einen versuchten Raub zum Nachteil einer 41-jährige Frau mündete. Die 41-Jährige stieg am Bahnhof Ludwigsburg vermutlich in den Regionalzug MEX 18, der um 23:51 Uhr in Richtung Osterburken abfuhr. Im Zug setzte sich ein noch unbekannter Mann neben sie, sprach sie in englischer Sprache an und fragte offenbar nach Geld. Die 41-Jährige stieg kurz nach Mitternacht in Besigheim aus dem Zug, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Der unbekannte Mann folgte ihr und griff sie im Bereich der Freudentaler Straße von hinten an. Dazu umfasste er sein Opfer am Hals und brachte die 41-Jährige zu Boden, wo er sie nach bisherigen Erkenntnissen würgte und ihr ins Gesicht schlug. Die Frau wehrte sich gegen ihren Angreifer, bis dieser schließlich von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Die Frau erlitt Verletzungen an Kopf und Hals. Sie stand stark unter dem Eindruck des Geschehens, ging nach Hause und erstattete am Sonntagmorgen (21.05.2023) Anzeige bei der Polizei. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen circa 175 cm großen Mann von etwa 30 Jahren und mit schwarzer Hautfarbe gehandelt haben. Besonders auffallend soll das Haar des Mannes gewesen sein, welches er nach Angaben der 41-Jährigen in kurzen Dreadlocks auf dem Kopf drapiert hatte. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Sachverhalt in Besigheim oder bereits zuvor im Regionalzug beobachtet haben. Dabei könnte es neben dem genannten Zug MEX 18 auch der MEX 12 gewesen sein, der um 23:29 in Ludwigsburg in Richtung Heilbronn abfuhr und planmäßig um 23:41 Uhr in Besigheim ankam. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell