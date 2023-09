Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Gelenkbus macht sich selbstständig und beschädigt ein geparktes Auto (21.09.2023)

Bösingen (ots)

Ein Gelenkbus hat sich am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, in der Riedstraße vermutlich wegen eines Bedienfehlers an der Handbremse selbstständig gemacht, prallte dabei gegen einen geparkten BMW und rollte im weiteren Verlauf über die Parkraumbegrenzung hinweg, wo er aufsetzte. Hierbei wurde der Tank des Busses beschädigt, wodurch Diesel austrat und ins Erdreich gelangte. Im Auftrag des Landratsamtes Rottweil wurde eine Spezialfirma mit der Abtragung des kontaminierten Bodens beauftragt. Auch die Feuerwehr Bösingen war mit 13 Einsatzkräften vor Ort. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

