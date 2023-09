Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrer prallt gegen Leitplanke (22.09.2023)

(Neuhausen ob Eck, Lkr. Tuttlingen) (ots)

Am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr ist ein Autofahrer auf der Landesstraße 440, zwischen Bergsteig und Neuhausen ob Eck, von der Fahrbahn abgekommen. Der 36-jährige Fahrer eines BMW kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Es entstand am BMW ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro, die Höhe des Schadens an den Leitblechen konnte noch nicht beziffert werden.

