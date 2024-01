Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter sprengten in der Nacht zum Freitag (05.01.2024), gegen 01:25 Uhr in der Straße "Nikolaus-Lenau-Platz" in Sindelfingen mutmaßlich mit Hilfe eines Böllers einen Zigarettenautomaten auf. Der Wert etwaigen Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

