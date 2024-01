Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte schlagen auf offener Straße auf 29- und 23-Jährigen ein

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Mittwoch (03.01.2024) gegen 18.40 Uhr in der Myliusstraße in Ludwigsburg eine gefährliche Körperverletzungen beobachtet haben. Zwei 29 und 23 Jahre alte Männer gingen zu Fuß die Myliusstraße in Richtung der Willhelmstraße entlang, wobei sie die Myliusstraße querten. Ein in dieselbe Richtung fahrender PKW beschleunigte plötzlich stark auf die beiden Männer zu, worauf der 29-Jährige sich hierüber lautstark beschwerte. Das Auto, vermutlich ein schwarzer Audi mit Münchner Kennzeichen (M-) hielt hierauf an und Fahrer und Beifahrer stiegen aus. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug einer der beiden Täter auf den 29-Jährigen ein. Als dessen jüngerer Begleiter ihm helfen wollte, schlug ihm der zweite Täter ins Gesicht. Anschließend gingen beide Unbekannte auf den 29-Jährigen los und schlugen und traten auf ihn ein. Nachdem es den Opfern gelungen war, telefonisch Kontakt zur Polizei herzustellen, machten sich die Täter mit dem PKW Richtung Schillerstraße davon. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der jüngere Mann wurde leicht verletzt. Einer der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt beschrieben, hat dunkle, kurze, seitlich rasierte Haare und einen Bart. Er trug eine dunkle Hose, ein helles langärmeliges Oberteil, ist etwa 180 cm groß und schlank. Der zweite Täter trug ebenfalls eine dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt. Er trägt eine ähnliche Frisur wie sein Komplize, hat aber einen Bauchansatz. Während der Tat befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Passanten im Bereich der Myliusstraße.

