Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbruch in der Goethestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.01.2024) verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gegen 17:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Goethestraße in Tamm. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Eine Anwohnerin konnte einen etwa 170 cm großen Mann beobachten, der im Tatzeitraum das Gartengrundstück des betroffenen Hauses verließ. Er war dunkel gekleidet, hatte wenig Haare und eine Stofftasche dabei. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

