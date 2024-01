Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es zwischen Montag (01.01.2024), 15:00 Uhr und Dienstag (02.01.2024), 07:30 Uhr in Kornwestheim kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen in der Aldinger Straße, nahe der Einmündung zur Pfarrer-Hahn-Straße, geparkten Ford Kuga. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

