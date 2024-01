Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: zwei PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (03.01.2024) suchten noch unbekannte Täter die Hohenhaslacher Straße in Sersheim heim und brachen gleich zwei PKW auf. In beiden Fällen steht bislang nicht genau fest, wie sich die Einbrecher Zugang in die Autos verschaffen konnten. Allerdings standen bei beiden PKW, es handelt sich um eine Opel und um einen Mazda, die Beifahrertüren offen. Die Autos wurden von den Tätern durchsucht und Bargeld in einer dreistelligen Höhe sowie eine Bankkarte gestohlen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell