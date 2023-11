Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht nach Steinewürfen

Schleusingen (ots)

In der Zeit von Montag bis Mittwoch kam es auf der Landstraße zwischen Ratscher und dem Kreisel Schleusingen in beiden Richtungen zu mehreren Verkehrsunfällen. Unbekannte legten bzw. warfen Steine auf die Straße und auch auf fahrende Fahrzeuge. Bei einem der Unfälle, welcher sich am Montag ereignete, kam es durch einen zuvor durch die Täter auf die Fahrbahn geworfenen Stein zum Platzen des Vorderreifens eines Mercedes. Bei einem anderen Verkehrsunfall am Mittwoch wurde die Windschutzscheibe durch einen Steinwurf beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder selbst in diesem Zusammenhang zu Schaden kamen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0285708/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

