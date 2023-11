Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Im Laufe des Donnerstags kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der der Unfallverursacher gegen das Heck eines geparkten Fahrzeuges stieß und sich ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, entfernte. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallort um einen Parkplatz vor einer Apotheke in der Bismarckstraße in Steinbach-Hallenberg. Am Pkw des Geschädigten befand sich an der Anstoßstelle hellgrüner oder hellblauer Fremdlack. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0286500/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

