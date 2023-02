Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Ein unter Alkoholeinfluss stehender verursacht Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Bippen (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem VW "Tiguan" die "Quakenbrücker Straße" in Fahrtrichtung Ohrte. Eine 21-Jährige befuhr mit einem VW "Fox" die "Quakenbrücker Straße" in Fahrtrichtung Berge. Der 52-Jährige aus Bippen beabsichtigte nach links in die "Bergstraße" abzubiegen. Dabei übersah er die Fahrerin aus Vechta. Die Frau versuchte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, jedoch erfolglos. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrer des Tiguan unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Bippener wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Frau aus Vechta wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gegen den 52-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

