Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erfolgreiche Nahbereichsfahndung nach Trickdiebstahl: Bundes-polizisten stellen mutmaßlichen Rucksackdieb

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023 wurde eine Streife der Bundespoli-zei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 16:00 Uhr durch einen aufge-lösten Reisenden angesprochen: Der 24-jährige, taiwanische Staatsan-gehörige nutzte mit seiner Freundin einen Intercityexpress von Dortmund nach Magdeburg. Bei dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg kam es, währenddessen der Geschädigte schlief, vermutlich zu einem Trickdiebstahl. Die Freundin bemerkte, wie ein Mann im Zug mehrere Münzen fallen ließ. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der schwarze Rucksack samt Laptop des Geschädigten, welcher sich in der oberen Gepäckablage befand, fehlte. Mit einer Ortungsfunktion des Computers stellte der Bestohlene fest, dass sich dieser vom Hauptbahnhof entfernte. Er und seine Freundin stiegen aus dem Zug und informierten sofort die Bundespolizei. Mithilfe der Ortung konnten die Einsatzkräften kurze Zeit später einen Tatverdächtiger mit dem Rucksack und dem Computer im Stadtgebiet Magdeburg stellen. Eine Identitätsfeststellung des Verdächtigen ergab, dass es sich um einen 34-jährigen Algerier handelte, dessen aktueller Aufenthaltsort im Übrigen durch die Staatsanwaltschaft Hannover aufgrund eigener Ermittlungen wegen eines Raubes ersucht wurde. Die ausschreibende Behörde wurde über den Sachverhalt und den aktuellen Wohnort des Algeriers in Kenntnis gesetzt. Der Mann verstrickte sich bei seiner anschließenden Vernehmung zu dem Sachverhalt in Widersprüchen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die Ermittlungen zu einem zweiten Tatverdächtigen, der vermutlich die Münzen fallen ließ, laufen auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang möchte die Bundespolizei erneut alle Reisenden erneut entsprechend sensibilisieren: seien Sie aufmerksam, lassen Sie sich nicht ablenken und achten Sie immer auf Ihr Gepäck!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell