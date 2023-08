Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Motorrollerfahrer stürzt bei regennasser Fahrbahn auf Kopfsteinpflaster und verstirbt an Unfallstelle ++ Halbschalenhelm bot keinen Schutz ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Suderburg

Schwerste und letztendlich tödliche Verletzungen erlitt ein 65 Jahre alter Motorrollerfahrer in den Nachmittagsstunden des 03.08.23 in der Holxer Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann aus der Region gegen 14:00 Uhr alleinbeteiligt bei der Fahrt auf dem Kopfsteinpflaster der Holxer Straße (Verbindungsweg Suderburg - Holxen) auf regennasser Fahrbahn mit seinem 45 km/h-Motorroller gestürzt und dabei mit dem Kopf auf dem Untergrund aufgeschlagen. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen und wurde gut 45 Minuten später durch Passanten entdeckt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei sicherte die weiteren Unfallspuren. Bei der Fahrt trug der 65-Jährige einen Halbschalenhelm, der vermutlich verrutschte, so dass er mit dem Kopf direkt auf dem Untergrund aufschlug. Parallel prüft die Polizei eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol.

