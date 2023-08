Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Dieselkraftstoff aus geparkten Traktoren entwendet ++ Bad Bevensen - Diebstähle von Fahrrädern und Pedelecs ++ Lüneburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Schule - Hinweise

In der Nacht zum 01.08. brachen Unbekannte zwischen 00:30 und 02:30 Uhr in eine Schule in der Heiligengeistraße ein. Diverse Räumlichkeiten wurden durchsucht. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Eine Spurensicherung in dem Objekt wurde durchgeführt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt - Hinweise

In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08. brachen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Auf dem Wüstenort ein. Aus dem Geschäft wurde Bargeld und ein Tablet entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Junger Fahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.08. gegen 15:00 Uhr auf der Kreisstraße 27 (Zur Vitico). Ein 19-jähriger Fahrer geriet nach ersten Erkenntnissen bei regennasser Fahrbahn mit seinem Pkw VW zu weit nach links und übersteuerte sein Fahrzeug beim Gegenlenken. In der Folge kam er ins Schleudern, fuhr in einen Graben und überschlug sich dort. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Dieselkraftstoff aus geparkten Traktoren entwendet - Hinweise

Zwischen dem 01.08. und dem 02.08. entwendeten Unbekannte Dieselkraftstoff aus drei abgestellten Traktoren im Bereich Lüggau. Insgesamt wurden gut 400 Liter Kraftstoff entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Diebstähle von Fahrrädern und Pedelecs

In der Nacht vom 01.08. auf den 02.08. kam es im Stadtgebiet Bad Bevensen zu mehreren Diebstählen von Fahrrädern, insbesondere Pedelecs. Gut ein halbes Dutzend Diebstahlstaten wurden durch die Polizei Bad Bevensen aufgenommen. Unter anderem im Roggenkamp wurde ein angeschlossenes silbernes Fahrrad innerhalb der letzten Nacht entwendet. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Bad Bodenteich - Betrunkener E-Scooter-Fahrer - Mehr als 1,7 Promille

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.08. gegen 11:45 Uhr in der Schostorfer Straße wurde festgestellt, dass der 60-jährige Fahrer eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

