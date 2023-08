Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Frau mit Fahrrad nach versuchtem Raub vom 22.07. gesucht ++ Lüneburg - Pkw kollidieren nach Vorfahrtsverstoß ++ Rosche - "aufgefahren" - drei beteiligte Fahrzeuge ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Frau mit Fahrrad nach versuchtem Raub vom 22.07. gesucht - Hinweise

Wie bereits am 23.07. berichtet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5564873) kam es am 22.07. gegen 15:40 Uhr zu einer versuchten Raubstraftat in der Straße Bei der St.-Johanniskirche. Nach ersten Erkenntnissen griffen zwei Männer im Alter von 38 und 42 Jahren nach dem Fahrrad einer bisher unbekannten weiblichen Person, welche dieses gerade an den Männern vorbeischob. In der Folge kam es zu einem Gerangel, sodass die Frau durch die Männer unter anderem geschubst wurde. Durch weitere Zeugen ließen die beiden Männer von der Frau ab, sodass sich alle Beteiligten entfernten. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu der Tat und sucht die Frau mit dem Fahrrad, die einen hellblauen Fahrradhelm trug. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb gestellt und in Gewahrsam genommen

Am 02.08. kam es gegen kurz nach 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Unteren Schrangenstraße. Ein bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretener 42-Jähriger wurde innerhalb des Geschäftes durch einen Mitarbeiter beobachtet, wie er zwei Handtaschen entwendete und aus dem Geschäft lief. Der 42-Jährige wurde durch Polizeibeamte im Nahbereich angetroffen und zudem umfangreiches Diebesgut auch aus anderen Geschäften der Innenstadt fest- und sichergestellt. In der Folge wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Angeschlossenes Rad entwendet - Hinweise

Am 02.08. zwischen 10:00 und 18:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Fahrrad in der Straße Bei der St-Nicolaikirche. Das graue Fahrrad der Marke Merida (Typ: Speeder 200) befand sich an einem dortigen Fahrradständer. Es entstand ein Sachschaden von gut 900 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw kollidieren nach Vorfahrtsverstoß

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 02.08. gegen 16:00 Uhr in der Bleckeder Landstraße Ecke Spangenbergstraße. Ein 32-jähriger Fahrer eines Pkw VW UP! beabsichtigte aus der Spangenbergstraße geradeaus in die Rabensteinstraße zu fahren und dabei die Bleckeder Landstraße zu queren. Hierbei missachtete er einen Pkw VW Polo auf der Bleckeder Landstraße, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 32-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Amelinghausen - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Lüneburger Straße kam es am 03.08. zwischen 07:30 und 09:30 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Besucher-Parkplatz der Samtgemeinde einen geparkten Pkw Mitsubishi, sodass ein Sachschaden von gut 3000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Scharnebeck, OT. Lentenau - Geschwindigkeitsüberwachung in Lentenau

Am 01.08. zwischen 13:00 und 14:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft Lentenau. Insgesamt konnten fünf Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen werden. Der "Spitzenreiter" war mit 70km/h bei erlaubten 50km/h unterwegs.

Lüchow-Dannenberg

- keine polizeilich relevanten Meldungen

Uelzen

Rosche - "aufgefahren" - drei beteiligte Fahrzeuge - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw Peugeot in den Nachmittagsstunden des 02.08.23 in der Uelzener Straße. Der Mann hatte gegen 16:00 Uhr sein Fahrzeug verkehrsbedingt abgebremst, da ein Pkw Citroen nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbog. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf bemerkte die Gesamtsituation zu spät, fuhr auf den Peugeot auf und schob diesen auf den Citroen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.500 Euro.

Soltendieck - nicht versichert & ohne Führerschein mit Kleinkraftrad unterwegs

Wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Der junge Mann war in den Nachmittagsstunden des 02.08.23 gegen 16:45 Uhr mit einem Kleinkraftrad Kreidler auf der Landesstraße 265 unterwegs ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Parallel war ein anderes Versicherungskennzeichen an die Kreidler geschraubt. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

