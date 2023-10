Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann filmt Unschuldige, beleidigt diese und leistet Widerstand gegenüber Bundespolizisten

Halle / Saale (ots)

Am Sonntag, den 29. Oktober 2023 erhielt die Bundespolizei die Meldung, dass es im Bereich der Toiletten im Hauptbahnhof Halle/Saale zu einer Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches kam. Eine sofort alarmierte Streife begab sich gegen 11:00 Uhr umgehend in den Sanitärbereich und konnte einen 30-jährigen Polen und zwei geschädigte Frauen feststellen. Laut Angaben der beiden rumänischen Geschädigten, filmte der Tatverdächtige die entblößten Frauen über die Toilettentür hinweg. Als eine der Frauen dies bemerkte, forderte sie den Mann auf, das Filmen zu unterlassen. Jedoch unterließ er diese Widerlichkeit nicht, sondern beleidigte die Frau mit sexuellen Ausdrücken. Die eingesetzten Bundespolizisten beschlagnahmten das Smartphone als Beweismitteln und nahmen den Mann zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle. Vor den Diensträumen blieb er jedoch stehen und forderte, dass Rauchen einer Zigarette. Die Weisungen des Beamten missachtete er widerwillig. Bei dem Versuch das Rauchen des Mannes zu unterbinden, riss dieser unvermittelt die Hände weg und leistete gegenüber den Beamten Widerstand, sodass sich ein 54-jähriger Beamter leicht am Knie verletzte. Glücklicherweise konnte der Beamte seinen Dienst weiterhin fortsetzen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen stellten die Bundespolizisten mutmaßliches Diebes fest und anschließend sicher. Nach Beendigung aller polizeilich notwendigen Maßnahmen, durfte der 30-Jährige die Diensträume verlassen. Ihm drohen nun Strafanzeigen wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte, Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell