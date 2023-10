Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann zieht alle Register innerhalb kürzester Zeit

Halle / Saale (ots)

Am Samstag, den 28. Oktober 2023 erhielt um 17:20 Uhr die Bundespolizei fernmündlich die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass sich in einem Intercityexpress von Berlin nach Halle (Saale) eine männliche Person ohne den erforderlichen Fahrschein befindet. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zum Bahnsteig, um den Sachverhalt aufzuklären. Die Zugbegleiterin des Zuges gab gegenüber den Beamten an, dass der 34-jährige Deutsche bei der Fahrscheinkontrolle kein Ticket vorweisen konnte, dann biss er die Geschädigte in den Finger und beleidigte sie mit in der Ehre verletzenden Worten. Eine Behandlung durch einen Rettungsdienst lehnte die Frau jedoch ab. Gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt sich der Tatverdächtige zunächst kooperativ und folgte den Anweisungen dieser. Bei der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen kippte seine Stimmung, wobei er sich vor den Beamten komplett entblößte und willkürlich herum schrie. Die Einsatzkräfte versuchten ihn zu beruhigen und ihn dazu zu bewegen sich wieder anzuziehen, jedoch erfolglos! Der Mann musste gefesselt und zweitweise zur Dienststelle getragen werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Alkoholtest brachte einen Wert von 2,28 Promille. In den Diensträumen schwankte seine Stimmung immer wieder. Dabei trat er nach den eingesetzten Bundespolizisten, die ihn zwangsweise Fußfesseln anlegen mussten. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Beamten. Nach einiger Zeit im polizeilichen Gewahrsam beruhigte sich der Unruhestifter und durfte die Dienststelle verlassen. Ihm drohen nun Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

