POL-PDPS: Pirmasens - Wohnwagen abgebrannt

Am 08.09.2023, gegen 12 Uhr, wurde in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ein brennender Wohnwagen auf einem Grundstück gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Pirmasens gelöscht. Nach ersten Ermittlungen sollte der Anhänger von dem Eigentümer ausgeschlachtet und entsorgt werden. Am Morgen des 08.09.2023 hatte der Eigentümer noch Flexarbeiten im Wohnwagen durchgeführt. Dies könnte die Ursache des Brandes sein. Die Ermittlungen dauern an. |pips

