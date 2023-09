Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Freitag, dem 08.09.2023, gegen 10:55 Uhr befuhr ein 87-jähriger Mann mit seinem E-Bike die Pirmasenser Straße in Dahn in Fahrtrichtung Stadtmitte. Bei der Einmündung zur Äußermühlstraße wollte ein bisher unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit seinem PKW aus selbiger in die Pirmasenser Straße einfahren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Radfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher half dem Mann danach noch auf, entfernte sich aber anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden PKW oder dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

