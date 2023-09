Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, gegen 10.45 Uhr bemerkte die Fahrerin eines Toyota Corolla, welche ihren PKW in der Bahnhofstraße in Hauenstein abgestellt hatte, einen Schaden am linken Außenspiegel. Laut Angaben eines Zeugen soll ein vorbeifahrender, dunkler PKW, vermutlich ein Mercedes-Benz den Schaden in Höhe von ca. 150.- Euro verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden PKW oder dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

