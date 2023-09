POL-PDPS: Straftat mit sexuellem Hintergrund

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, den 07.09.2023 kurz vor 17 Uhr wurde ein teilweise brennendes Fahrzeug gemeldet, welches in der Zweibrücker Straße von Pirmasens kommend in Richtung Fehrbach fährt. Bei Eintreffen der Streife hatte die Fahrzeugführerin den Brand bereits bemerkt und hatte ihr Fahrzeug angehalten und verlassen. Der PKW wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, als Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein ...

